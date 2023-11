Von Sonnenaufgang bis Sturm Das sind die besten Wetterfotos des Jahres

Jugendpreis, 1. Platz, Jamie McBean, Herne Bay, Großbritannien

Titel: „Overhead Mammatus over Beach Huts at Herne Bay“ (Mammatus über den Strandhütten an der Herne Bay)

Dieses dramatische Foto der bauchigen Mammatuswolken wurde von dem 17-jährigen Fotografen Jamie McBean aufgenommen. Er erklärt: „Ein Gewitter machte Platz für eine erstaunliche Mammatus-Wolke, die die untergehende Sonne einfing und ihnen einen goldenen Glanz verlieh.“

Mammatuswolken gehören zu den ungewöhnlichsten und markantesten Wolken und sind in der Regel mit großen Kumulonimbus-Sturmwolken verbunden, die entstehen, wenn warme, feuchte Luft in der unteren Atmosphäre aufsteigt. Die Ausbuchtungen entstehen an der Basis der Kumulonimbuswolken und werden durch Turbulenzen innerhalb dieser riesigen Sturmwolken hervorgerufen.