Vater von Boris Johnson lobt die Umweltschützer : „Extinction Rebellion“-Aktivisten wollen Londoner Flughafen für drei Tage lahmlegen

London Die Klimaschützer wollen den London City Airport am Donnerstag ab 8 Uhr im „Hongkong-Stil“ blockieren. Die Polizei sieht sich gut vorbereitet. Der Vater des britischen Premierministers lobte die Aktivisten – ganz anders als sein Sohn.

Klimaaktivisten des Bündnisses „Extinction Rebellion“ wollen einen Flughafen in der britischen Hauptstadt London drei Tage lang lahmlegen. Die „friedliche“ Blockade des London City Airports werde am Donnerstag beginnen, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Der nahe der Innenstadt gelegene Flughafen kündigte derweil auf seiner Homepage an, er werde eng mit der Londoner Polizei zusammenarbeiten, um „die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten“ und „Störungen gering zu halten“.