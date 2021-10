Mit einem Jahr Verspätung : Weltausstellung Expo 2020 feierlich in Dubai eröffnet

Dubai Mit einer farbenfrohen Lasershow und Auftritten von Startenor Andrea Bocelli und Pianist Lang Lang ist die Weltausstellung Expo feierlich in Dubai eröffnet worden. Es ist die erste Weltausstellung im arabischen Raum.

Für die Eröffnungsfeier am Donnerstag holten sich die Veranstalter prominente Unterstützung. Geleitet wurde das Team rund um die Show von Scott Givens, der mit seiner Produktionsfirma nach eigenen Angaben bei mehr als 400 Großveranstaltungen und 15 Olympischen Spielen mitwirkte. Am Bau der Kuppel, laut Betreibern die weltweit größte Fläche für 360-Grad-Laserprojektionen, wirkten mehr als 800 Ingenieure, Techniker und Baufachleute mit. Während der Eröffnungszeremonie verwandelte sie sich mal in eine bunte Unterwasserwelt, mal in einen unendlichen Sternenhimmel.