Bergungsarbeiten dauern an Mindestens zwei Tote nach Explosion in Wohnanlage in Rotterdam

Bei der Explosion und einem Feuer in einer Wohnanlage in Rotterdam Anfang der Woche sind möglicherweise drei Menschen ums Leben gekommen. Am Freitagmorgen fand die Polizei nach eigenen Angaben menschliche Überreste in den Trümmern. Zuvor waren bereits zwei Leichen geborgen worden. Die Bergungsarbeiten dauerten an. Unklar war noch, ob die Leichenteile zu einer dritten Person gehören oder zu einem der anderen beiden gefundenen Toten.