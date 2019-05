Explosion in Lyon : Verdächtiger wurde von Überwachungskameras gefilmt

Foto: AFP/PHILIPPE DESMAZES 12 Bilder Bombenexplosion in der Lyoner Innenstadt.

Lyon Bei einer Explosion in der Lyoner Innenstadt sind sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei sucht nach einem Mann, der auf einem Fahrrad geflüchtet ist. Er soll einen Helm getragen haben. Deshalb konnte er nicht erkannt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Die Polizei geht von einem „Angriff“ aus. Sie sucht nach einem Mann, der auf einem Fahrrad nach der Detonation geflohen sein soll. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der am Abend ein Live-Interview mit dem bekannten Youtuber „J-2“ zur Europawahl führte, sprach von einer „Attacke“. Von Todesopfern war ihm nach seinen Aussagen nichts bekannt.

Nach der Explosion in Zentrum der Stadt im Südosten Frankreichs haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Unglücksort im historischen Zentrum der Großstadt wurde geräumt und abgesperrt.

Aurélie Bonnet Saint-Georges, Stellvertreterin des Bürgermeisters von Lyon, erklärte, dass es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann handle. Er habe einen Helm getragen, der das Gesicht verdeckt und sei deswegen nur schwer zu identifizieren. Dieser Mann habe gegen 17 Uhr einen Gegenstand in der Rue Victor Hugo abgestellt, der rund eine halbe Stunde später explodiert sei. Die Bombe sei vor einer Bäckerei an der Rue Victor Hugo deponiert worden – einer belebten Fußgängerzone in der Nähe des Bellecour-Platzes im Zentrum der Stadt.

Der Sender „Franceinfo“ berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium von einem Beutel auf dem Boden an einer Straßenkreuzung, der einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll.

Aurélie Bonnet Saint-Georges erklärte, die Bilder der Überwachungskameras würden noch immer von der Polizei ausgewertet. „Wir sind eher erleichtert, weil es offensichtlich keine Schwerverletzten gab, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es ein Sprengsatz war“, sagte der Bürgermeister des betroffenen zweiten Arrondissements von Lyon, Denis Broliquier.

Ein Sicherheitsbeamter in Lyon erklärte, dass in alle Richtungen ermittelt werde und noch nicht wirklich geklärt sei, ob es sich um einen Anschlag oder eine kriminelle Tat wie etwa einen Racheakt handle. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner machte sich noch am Abend auf den Weg nach Lyon und rief die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf. Vor allem auf Veranstaltungen wie Sportwettkämpfen oder Konzerten würden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Nach der Explosion habe es gequalmt und die Leute seien mit weißem Staub bedeckt gewesen, erzählte ein Anwohner einem Reporter. Die Detonation sei nicht sehr stark gewesen, es seien nicht einmal Fensterscheiben zu Bruch gegangen.

Die örtliche Präfektur in Lyon hat Gerüchte dementiert, wonach es in der südostfranzösischen Stadt weitere Explosionen gegeben haben soll. Das teilte die Präfektur der Region Auvergne-Rhône-Alpes am Freitagabend via Twitter mit. Nutzer wurden aufgefordert, keine falsche Informationen über die sozialen Netzwerke zu verbreiten.

Die Präfektur hatte zuvor bestätigt, dass bei einer Explosion in der Lyoner Innenstadt mindestens acht Menschen verletzt wurden. Mittlerweile wird von sieben Verletzten gesprochen. Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft übernahmen inzwischen die Ermittlungen.