Mehr als 20 Verletzte : Mindestens zehn Tote bei Explosion in Kabuler Moschee

Menschen verlassen den Ort der Explosion, während ein Taliban-Kämpfer in Kabul Wache hält. Foto: AP/Ebrahim Noroozi

Kabul Chaotische Szenen, Schreie, blutüberströmte Menschen – so beschreiben Zeugen die Folgen einer schweren Explosion in einem Gotteshaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Bei einer großen Explosion in einer sunnitischen Moschee in Kabul sind mindestens zehn Gläubige getötet worden. Mindestens 20 Menschen wurden verletzt, wie der Sprecher des Innenministeriums am Freitag mitteilte. Weitere Angaben machte er nicht. Ein Sprecher des von den Taliban ernannten Polizeichefs der Stadt erklärte später, die Zahl der Verletzten sei auf mindestens 30 gestiegen. Sicherheitskräfte der Taliban riegelten das Gebiet ab. Die Ursache der Explosion, zu der sich niemand bekannte, war unklar.

Hunderte Gläubige hatten sich zu Gebeten am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan versammelt. Anwohner, die mit höheren Opferzahlen rechneten, sagten, die Chalifa-Aga-Gul-Dschan-Moschee sei voll gewesen. Die Explosion war so laut, dass das Viertel um die Moschee nach Angaben der Anwohner erschüttert wurde. Sie wollten anonym bleiben, weil sie um ihre eigene Sicherheit fürchteten.

Krankenwagen rasten in Richtung des Explosionsorts. Sie fuhren bis zum Ende einer engen Straße in einem östlichen Viertel der afghanischen Hauptstadt vor, um die Moschee zu erreichen.

Wahid, ein Afghane in den Dreißigern, sagte, er sei zu Hause gewesen, als er von der Detonation gehört habe. Er sei sofort zu der Moschee aufgebrochen, weil er gewusst habe, dass sich sein Bruder dort befand. Er beschrieb chaotische Szenen, Schreie und Hilferufe. Er habe geholfen, die Verwundeten in Krankenwagen zu bringen. „Alle haben geweint und waren blutüberströmt“, sagte er. Ihm sei gesagt worden, dass sein Bruder unter den Verletzten sei.

Die Nachrichtenagentur AP sprach mit Wahid außerhalb des von Italien betriebenen Notfallkrankenhauses, zu dem er sich begeben hatte, um Blut zu spenden. Taliban riegelten das Gebäude jedoch ab und ließen nur Verwundete hinein. Wahid fand schließlich seinen Bruder, der am Arm und am Bein verletzt wurde. Das Krankenhaus, das nur Kriegsverletzte behandelt, twitterte, die Belegschaft habe berichtet, dass mindestens „20 verletzte Menschen“ nach der Explosion aufgenommen worden seien.

Jawid, ein Mann Ende 20, sagte, er sei auf dem Weg zur Moschee gewesen, um sich seinem Bruder und seinem Cousin anzuschließen, die bereits dort gewesen seien. Dann habe er die Explosion gehört und sei zu der Moschee geeilt. „Ich hatte solche Angst und rannte dorthin“, sagte er. Er habe seinen Bruder und ihren Cousin gefunden, die leichte Verletzungen erlitten hätten. Die Explosion sei so stark gewesen, dass das Dach des Gotteshauses eingestürzt sei, sagte Jawid, der wie Wahid aus Sicherheitsbedenken seinen vollen Namen nicht nennen wollte.

Es war die jüngste Explosion in einer Reihe vergleichbarer Detonationen vor dem Hintergrund rücksichtsloser Attacken im ganzen Land. Ähnliche Attacken auf Moscheen zielten zuletzt auf die schiitische Minderheit Afghanistans ab. In der vergangenen Woche waren in einer schiitischen Moschee in Masar-i-Scharif 33 Gläubige bei einem Anschlag getötet worden, darunter Schüler einer angrenzenden Religionsschule. Am Donnerstag waren zudem bei Anschlägen auf die überwiegend schiitische Minderheit der Hasara im Norden des Landes mindestens neun Menschen getötet worden. Zu den Attacken bekannte sich der afghanische Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat.

(jus/dpa)