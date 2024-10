Afroamerikaner tot geprügelt Drei Ex-Polizisten in den USA schuldig gesprochen

Gut vier Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd ereignen sich in den USA immer noch zahlreiche Fälle von Polizeigewalt. Floyd hatte im Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota von einem weißen Polizisten minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt bekommen und war an den Folgen gestorben. Der Fall hatte eine landesweite Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt unter dem Motto „Black Lives Matter“ (Das Leben von Schwarzen zählt) ausgelöst.