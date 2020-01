Ärger um Benedikt-Äußerung : Ex-Papst ist nicht Co-Autor eines Buches zum Zölibat

Rom Papst Franziskus will sich bald zu Forderungen nach einer Öffnung des Priesteramts für verheiratete Männer äußern. Zuvor sorgt ein neues Buch zu dem Thema für Wirbel.

Der frühere Papst Benedikt XVI. ist nicht Co-Autor eines angeblich von ihm mitverfassten Buchs zum priesterlichen Eheverbot. Das sagte sein Privatsekretär Georg Gänswein am Dienstag den Agenturen Kathpress und Ansa. Auszüge des Buchs mit vehementen Plädoyers gegen eine Lockerung der Zölibatspflicht hatten in katholischen Medien hohe Wellen geschlagen.

Benedikt habe nie ein Buch mit sich als Co-Autor genehmigt und nie den Buchtitel gesehen oder autorisiert, sagte Gänswein der Ansa. Er habe nie die Absicht gehabt, dass sein Name auf dem Buch „Des profondeurs de nos cœurs“ (Aus den Tiefen unserer Herzen) stehe. Benedikt habe aber gewusst, dass Kardinal Robert Sarah ein Buch plane und einen Text beigetragen, in dem er die „Notwendigkeit“ des Zölibats betont habe. Es habe ein Missverständnis zwischen Benedikt und Sarah gegeben. Benedikt habe darum gebeten, dass sein Name und Foto vom Bucheinband sowie aus der Einleitung und dem Fazit entfernt werde, sagte Gänswein.

Das Buch erscheint zu einem heiklen Zeitpunkt: Benedikts Nachfolger Franziskus will bald ein Dokument zur Frage vorlegen, ob verheiratete Männer künftig Priester werden dürfen sollen. Damit will der Papst auf das Ergebnis einer Bischofssynode zum Amazonasgebiet reagieren, die im vergangenen Jahr in Rom statt fand. Eine Mehrheit der Teilnehmer sprach sich damals für eine Priesterweihe verheirateter Männer aus, um dem Mangel an Geistlichen abzuhelfen. Inzwischen hat sich die Personalkrise im Amazonasgebiet derart verschärft, dass Gläubige monatelang keine Messe feiern können.