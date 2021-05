„Die Frage ist, was ist das?“ : Ex-Marinepilot berichtet von täglichen Ufo-Sichtungen über dem Atlantik

New York In einem Interview im US-Fernsehen hat der ehemalige Navy-Pilot Ryan Graves berichtet, dass Piloten seit mehreren Jahren nahezu täglich unbekannte Flugobjekte sichten würden. Offensichtlich verwenden diese eine völlig neue Technologie. Die Geheimdienste rätseln.

„Jeden Tag, über mehrere Jahre haben wir diese Flugobjekte dort gesichtet“, sagt Ryan Graves in einem Interview in der US-Fernsehsendung „60 Minutes“ , das am vergangenen Sonntag erstmals ausgestrahlt wurde. Der Moderator kann die Aussage nicht glauben und fragt noch einmal nach. Ja wirklich, jeden Tag.

Graves hatte schon in früheren Interviews von diesen Sichtungen berichtet, in welcher Frequenz diese stattgefunden haben, ist allerdings neu. Zudem ist er nicht der einzige Pilot, der diese Beobachtungen bezeugen kann. Auch andere Flieger der Marine stützen seine Aussagen. Was allen Begegnungen gemein ist: Die Flugobjekte haben in etwa die Größe eines Kampfjets, verwenden aber offensichtlich eine neuartige Technologie, die der US-Navy gänzlich unbekannt ist. „Keine Flügel, kein Motor, keine vorhersehbare Bewegung oder Flugbahn“, wird ein anderer Pilot in einem Artikel der Washington Post zitiert. Ein ehemaliger leitender Geheimdienstoffizier sagt, man könne ausschließen, dass es sich um Drohnen, Luftballons oder Weltraummüll handle. „Die Frage ist, was ist das? Was sind seine Absichten und Fähigkeiten?“