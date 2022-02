Evakuierung nach extremen Regenfällen : Schwere Überschwemmungen in Australien: „Lebensbedrohliche Situation“

In Lismore im Nordosten des australischen Bundesstaates New South Wales bringen sich Menschen mit kleinen Booten in Sicherheit. Foto: AP/Jason O'Brien

Sydney/Brisbane Im Osten Australiens sorgen extreme Regenfälle weiter für schwere Überschwemmungen. Im Norden von New South Wales wurden Einwohner der Stadt Lismore evakuiert. Viele warten auf den Dächer ihrer Häuser auf Rettug.

Der Bürgermeister von Lismore, Steve Krieg, beschrieb die Situation als „beispiellos“ und „lebensbedrohlich“. Mehr als 15.000 Menschen in der Region wurden bereits vor den Überflutungen in Sicherheit gebracht. „So etwas haben wir hier in der Gegend noch nie gesehen“, sagte der Bürgermeister. Auch in Australiens größter Stadt Sydney war es zuletzt zu Überschwemmungen gekommen - Meteorologen zufolge war es der nasseste Sommer in der Metropole seit 30 Jahren. Das Wetterphänomen LaNiña bringt bereits im zweiten Jahr kühlere Luft und stärkere Regenfälle in den Osten des Landes.