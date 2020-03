Eurythenes plasticus : Forscher finden bei neu entdecktem Tiefsee-Krebs Plastik im Körper

Eurythenes plasticus im Scan; die Stelle, an der sich ein Stück Mikroplastik befindet, ist markiert. Foto: dpa/-

Berlin Ein neu entdeckter Tiefsee-Krebs wurde nach dem Plastik benannt, das Forscher in seinem Körper fanden. Laut WWF zeige dieser Fund die weitreichenden Folgen der Plastikmüll-Verschmutzung, gegen die auch die Politik etwas unternehmen müsse.

Obwohl er bislang vom Menschen unbeachtet an einem der tiefsten Punkte der Erde lebte, ist bei einem neu entdeckten Flohkrebs Plastik im Körper nachgewiesen worden. Um auf solche erschreckenden Folgen der Plastikmüll-Verschmutzung der Erde aufmerksam zu machen, gaben die Forscher der Newcastle University der neuen Tiefsee-Spezies den Namen Eurythenes plasticus, wie die Umweltorganisation WWF Deutschland am Donnerstag in Berlin mitteilte.