Europol warnt : „Gefahr durch organisiertes Verbrechen war noch nie so groß“

„Gefahr durch organisiertes Verbrechen war noch nie so groß“

Das Hauptquartier der Europol in Den Haag (Niederlande, Archivbild). Foto: dpa/Nicolas Maeterlinck

Lissabon Laut Europol war die Bedrohung der EU und seiner Bürger durch das organisierte Verbrechen noch nie so groß wie zu dieser Zeit. Dem Bericht zufolge breitet sich die Unterwelt massiv aus und durchdringt das legale Leben.

Derart eindringlich warnt die europäische Polizeibehörde am Montag in einer in Lissabon vorgelegten Analyse des organisierten Verbrechens. Mit Drogen- und Menschenhandel, Cybercrime und Betrug würden Milliarden verdient. Die Banden würden auch immer gewalttätiger.