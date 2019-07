234 Festnahmen : Europol beschlagnahmt Steroide für Fitnessstudios und Online-Apotheken

Das Hauptquartier von Europol in Den Haag, von wo aus die Razzia gesteuert wurde. Foto: AP/Mike Corder

Rom Europol hat im Kampf gegen Doping in einer internationalen Razzia 17 kriminelle Gruppen zerschlagen und 234 Verdächtige festgenommen. Viele illegale Substanzen wurden online oder in Fitnessstudios verkauft.

Bei einer beispiellosen Anti-Doping-Razzia in 33 Ländern sind 234 Verdächtige festgenommen worden. Insgesamt seien 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt und neun Untergrundlabore geschlossen worden, die illegale leistungssteigernde Substanzen hergestellt hätten, teilte Europol am Montag mit.

Insgesamt wurden bei der europaweiten Razzia 17 kriminelle Gruppen zerschlagen. Die Aktion fand unter Federführung der Polizeibehörden in Italien und Griechenland statt. Die Welt-Doping-Agentur war auch beteiligt.

Die Razzia legte ein System offen, in dem sich Hobbyathleten mit Prepaid-Kreditkarten und Kryptowährungen illegale Substanzen in kleinen Mengen kauften. Vieles davon wurde in Fitnessstudios und ungeregelten Online-Apotheken verkauft. Dealer nutzten soziale Medien, um ihre Produkte zu bewerben.