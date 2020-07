77 Millionen Kilometer Entfernung : ESA-Raumsonde „Solar Orbiter“ zeigt spektakuläre Sonnen-Fotos

Cape Canaveral Die europäische Raumsonde „Solar Orbiter“ hat hochauflösende Fotos von der Sonne aus vorher noch nie erreichter Nähe zur Erde gefunkt. Darauf zu sehen sind noch unerforschte „Lagerfeuer“. Das sei erst der Anfang, heißt es von der ESA.

Die europäische Raumsonde „Solar Orbiter“ hat hochauflösende Fotos von der Sonne aus vorher noch nie erreichter Nähe zur Erde gefunkt. Sie zeigen zahllose kleine Sonneneruptionen, von den Wissenschaftlern „Lagerfeuer“ genannt. Der leitende Wissenschaftler der von Darmstadt aus geleiteten Mission, David Berghmans vom belgischen Königlichen Observatorium, sagte zur Qualität der am Donnerstag veröffentlichten Fotos: „Das ist nicht möglich. Es kann nicht so gut sein. Es ist wirklich viel besser als wir erwarteten, aber das, was wir zu hoffen wagten.“ Die „Lagerfeuer“ seien „buchstäblich überall, wo wir hinschauen“. Sie sind noch unerforscht.