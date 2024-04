Eurojackpot geknackt! 42-Jähriger aus NRW gewinnt 60 Millionen Euro

In der zweiten Gewinnklasse konnten sich sechs Teilnehmer über jeweils 3.443.196,40 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Hessen, einmal nach Nordrhein-Westfalen, zweimal nach Tschechien und zweimal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 626.148,40 Euro an insgesamt drei Spielerinnen oder Spieler, davon jeweils einer oder eine aus Nordrhein-Westfalen, Tschechien und der Slowakei.