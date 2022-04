„DiscoverEU“ : EU-Kommission verschenkt 70.000 Zugtickets an junge Europäer

Brüssel Die EU-Kommission verschenkt im Rahmen des Reiseprogramms „DiscoverEU“ wieder Zugtickets an junge Europäer. In diesem Jahr sind es 70.000, auf die sich Interessierte ab Donnerstag bewerben können.

Wer sich bewerben will, muss erst sein Wissen in einem Multiple-Choice-Quiz mit Fragen zur Europäischen Union und zu EU-Jugend-Initiativen unter Beweis stellen. Bei einer Stichfrage muss dann geschätzt werden, wie viele Bewerberinnen und Bewerber in dieser Runde vermutlich an einem Dienstag geboren sind. Je näher die Schätzung an der richtigen Antwort liegt, desto mehr Punkte gibt es. Am Ende wird eine Rangliste erstellt, die Tickets - solange der Vorrat reicht — anhand dieser vergeben.