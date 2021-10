Angriff in der Grafschaft Essex : Britischer Abgeordneter bei Bürgersprechstunde mit Messer getötet

Ein britischer Polizist. Foto: AP/Frank Augstein

Essex Ein Abgeordneter der Tories ist in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex von einem Mann mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Der Fall erinnert an den Mord der Labour-Abgeordneten Jo Cox aus dem Jahr 2016.

Im Osten Englands ist ein Abgeordneter laut Medienberichten bei einem Treffen mit Bürgern seines Wahlkreises mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Die Polizei in Essex bestätigte am Freitag die Festnahme eines Mannes. Nach weiteren Personen werde nicht gefahndet, hieß es. Der Sender Sky News und andere Medien berichteten, der konservative Abgeordnete David Amess sei in der Ortschaft Leigh-on-Sea östlich von London attackiert worden.

Amess' Londoner Büro bestätigte, dass Polizei und ein Krankenwagen gerufen worden seien. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Amess vertritt den Wahlkreis Southend West mit Leigh-on-Sea seit 1997 im Parlament.

Politiker aller politischen Lager äußerten sich entsetzt. Labour-Chef Keir Starmer twitterte, die Nachricht über den Angriff sei entsetzlich. Er denke an den Abgeordneten, dessen Familie und dessen Mitarbeiter.

2016 wurde die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox in ihrem Wahlkreis in Nordengland mit Messerstichen und Schüssen getötet. Ein Rechtsextremist wurde für die Tat verurteilt.

