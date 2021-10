Angriff in Bürgersprechstunde : Britischer Abgeordneter bei Bürgersprechstunde mit Messer attackiert

Ein britischer Polizist. Foto: AP/Frank Augstein

Essex Ein Abgeordneter der Tories ist in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Fall erinnert an den Mord der Labour-Abgeordneten Jo Cox aus dem Jahr 2016.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist Berichten zufolge am Freitag Opfer einer Messerattacke geworden. Wie unter anderem der Nachrichtensender Sky News berichtete, stach ein Angreifer während einer Bürgersprechstunde mehrfach auf David Amess in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Essex ein. Über den Gesundheitszustand des 69-Jährigen war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei in Essex teilte mit, ein Mann sei nach Berichten über einen Messerangriff festgenommen worden. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen und starb an ihren Verletzungen. Der Mord ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.

(th/dpa)