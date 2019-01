Fünf Mädchen gestorben: Zahlreiche Escape Rooms nach Feuer-Tragödie in Polen geschlossen

Warschau Polen steht unter Schock. Fünf Teenagerinnen im Alter von 15 Jahren sind bei einem Spiel in einem Escape Room ums Leben gekommen. Nun gibt es erste Konsequenzen.

Nach dem tödlichen Feuer in einem Etablissement für sogenannte Escape Games sind in Polen 13 ähnliche Stätten geschlossen worden. Das teilte der Chef der polnischen Feuerwehr, Leszek Suski, am Sonntag mit. Er begründete das mit mangelnden Sicherheitsmaßnamen, die bei einer speziellen Überprüfung festgestellt worden seien. In der Escape-Room-Stätte in Koszalin, in der am Freitag fünf 15-jährige Mädchen umkamen, seien Wege zu Notausgängen nicht markiert gewesen.