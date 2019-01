Sie wollten Geburtstag feiern: Fünf Mädchen sterben bei Feuer in Escape Room in Polen

Fünf Mädchen sterben bei Feuer in Escape Room in Polen

Der Unglücksort, der Escape-Room in Polen, Foto: dpa/Marcin Bielecki

Warschau Escape Rooms sind gefragt: Mit Freunden Rätsel lösen und aus dem Raum entkommen - das ist das Ziel. Jetzt sind in Polen fünf Mädchen bei dem Spiel gestorben. Ein Drama.

Fünf Mädchen im Teenageralter sind durch ein Feuer am Veranstaltungsort eines sogenannten Escape Rooms im Norden Polens getötet worden. Ein Mann wurde verletzt, wie die Behörden am Freitag mitteilten. In Escape Rooms werden physische Abenteuerspiele angeboten, bei denen die Teilnehmer Aufgaben lösen müssen, um einen Raum verlassen zu können.