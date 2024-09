Polen erhebt Anklage Wegen erzwungener Landung von Belarus-Blogger

Mehr als drei Jahre nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine mit dem belarussischen Blogger Roman Protassewitsch an Bord hat Polen Anklage gegen drei Belarussen erhoben. Die Ermittler werfen ihnen die Übernahme der Kontrolle über ein Flugzeug, erzwungene Landung und Freiheitsberaubung vor, wie die Staatsanwaltschaft in Warschau mitteilte. Internationale Haftbefehle für die drei Belarussen, die sich nicht in Polen aufhalten, würden demnächst beantragt.