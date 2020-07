Wiedereröffnung als Moschee : Die Hagia Sophia als Symbol für einen fatalen Kurs

Recep Tayyip Erdogan (M), Staatspräsident der Türkei, nimmt an den ersten Freitagsgebeten in der Hagia Sophia teil. Foto: dpa/Uncredited

Meinung Berlin Das erste muslimische Freitagsgebet in der Hagia Sophia ist ein Symbol für den fatalen Weg, den die einstmals moderne, laizistische Türkei Mustafa Kemal Atatürks unter Recep Tayyyip Erdogan genommen hat.

Das beeindruckende Zeugnis des byzantinischen Christentums im einstigen Konstantinopel bildete über Jahrzehnte durch seine Funktion als Museum eine kulturelle Brücke an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien und signalisierte die Attraktivität Istanbuls aus westlicher wie östlicher Sicht. An seiner Stelle hat Erdogan das Zeugnis eines neuen Kulturkampfes errichtet.

Die katholischen Messen in der Alhambra des späten 15. Jahrhunderts und das muslimische Freitagsgebet in der Hagia Sophia sagen zudem viel über den Zustand der jeweiligen Gesellschaft aus. Die Inquisition auf katholischer Seite steht für das Verschwinden von Toleranz und Freiheit, für gesellschaftliche Erstarrung und Verweigerung von Modernität, gekoppelt mit religiös ummantelten Herrschaftsansprüchen. Nicht zufällig finden sich diese Erscheinungsformen auch in der Türkei Erdogans.