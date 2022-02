„Katastrophale Verletzungen“ : Erster tödlicher Haiangriff in Sydney seit fast 60 Jahren

Erster tödlicher Haiangriff in Sydney seit fast 60 Jahren

Luftaufnahme der Bucht im südöstlichen Vorort Little Bay, wo ein Schwimmer von einem Hai angegriffen und tödlich verletzt wurde. Foto: dpa/Mick Tsikas

Sydney Ein Schwimmer ist im Meer vor der australischen Metropole Sydney von einem Hai angegriffen und getötet worden. Ein Augenzeuge berichtete von Schreien, die er gehört habe. Im Meer wurden Berichten zufolge menschliche Leichenteile und Blut entdeckt.

Im Meer vor Sydney ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Schwimmer von einem Hai getötet worden. Der Angriff habe sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im südöstlichen Vorort Little Bay ereignet, zitierte die Nachrichtenagentur AAP die Polizei. Das Opfer habe „katastrophale Verletzungen“ erlitten, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Im Meer wurden Berichten zufolge menschliche Überreste und viel Blut entdeckt. Nach Angaben der Zeitung „Sydney Morning Herald“ handelte es sich um die erste tödliche Haiattacke in der Millionenmetropole Sydney seit 1963.