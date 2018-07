Erster Nachtbürgermeister von Amsterdam : „Nachtleben sollte nicht eingeschränkt, sondern organisiert werden“

Düsseldorf/Amsterdam In Mannheim wurde der erste Nachtbürgermeister Deutschlands gewählt: Der Student Hendrik Meier soll zwischen Clubs, Stadtverwaltung und Anwohnern vermitteln. Wir haben den ersten Nachtbürgermeister von Amsterdam gefragt, wie der Job genau aussieht.

Warum braucht eine Stadt einen Nachtbürgermeister?

Mirik Milan Meiner Meinung nach nehmen Politiker das Nachtleben hauptsächlich als problematisch wahr und unterschätzen dabei das Potenzial.

Wie meinen Sie das?

Milan Alle großen Städte kämpfen darum, dass Fach- und Führungskräfte nicht abwandern. Aber diese Menschen wollen in Städten wohnen, in denen etwas los ist. Dazu gehören natürlich kulturelle Angebote wie Museen und Theater, aber dazu gehört auch ein reiches Nachtleben mit unterschiedlichen Bars und Clubs. Es kann also nicht darum gehen, das Nachtleben einzuschränken, sondern es muss richtig organisiert werden. Nur so kann es zu einem angenehmen Ort des sozialen Miteinanders werden.

Was war Ihr größer Erfolg als Nachtbürgermeister?

Milan Der Rembrandtplein ist einer unseren größten Plätze. Dort haben wir es in den drei Jahren seit 2015 geschafft, die Beschwerden wegen Gewalt und Alkoholexzessen um 25 Prozent zu senken und die generellen Beschwerden durch Anwohner über das Nachtleben um 30 Prozent.

Wie haben Sie das geschafft?

Milan Stadtviertel, in denen das Nachtleben pulsiert, sind rund um den Globus ähnlich aufgebaut. Sie sind etwa vier bis fünf Blocks in jede Richtung breit und fassen zwischen 50 und 100 Bars und Nachtclubs. Meistens gibt es eine Sperrstunde. Wir haben an drei Stellen Veränderungen bewirkt: Wir haben versucht, dunkle Gassen und Ecken mit Licht auszustatten. Wir haben außerdem so etwas ähnliches wie Sozialarbeiter eingestellt. Die sind freitags und samstags in dem Viertel unterwegs. Sie sprechen mit den Clubbetreibern und der Polizei und sie deeskalieren, wenn es zwischen Gästen zu Diskussionen oder Schlägereien kommt. Und wir haben eine Webseite eingerichtet, auf der Anwohner ihre Beschwerden loswerden können und diesen wirklich direkt nachgegangen wird. Der Punkt ist wichtig.

Wieso?

Milan Ich habe mich sehr viel mit Anwohnerbeschwerden beschäftigt. Der größte Frust entsteht, weil sie sich am Freitag über etwas bei einer Hotline der Polizei beschweren und dann am Donnerstag eine Mail bekommen, in der steht, man habe am Dienstag nach dem Rechten gesehen, das Problem hätte sich erledigt. Natürlich hat es das, denn die superlaute Party war ja auch bereits am Freitag. Das würde mich auch wütend machen. Aber wenn deswegen das Nachtleben eingeschränkt wird, ist das eine sehr emotionale Entscheidung. Besser wäre es, Lösungen zu suchen, die für alle Seiten funktionieren.



Und dann wird die Polizei gerufen?

Milan Wir haben in Amsterdam Beamte, die zwar Verwarnungen ausstellen können, aber keine Waffe tragen. Die werden in so einem Fall informiert.

Das klingt nach kostspieligen Maßnahmen.

Milan Das Projekt kostet 130.000 Euro pro Jahr. Davon trägt jedoch nicht alles die Stadt. Ein Drittel der Kosten bezahlen die ansässigen Unternehmer. Es ist ja auch in ihrem Interesse, dass das Nachtleben gut organisiert ist.

Der Nachtbürgermeister ist also Vermittler und Stadtplaner?

Milan Es geht tatsächlich sehr viel um das Thema Stadtplanung: Gibt es genügend Taxis, Busse und Bahnen, damit die Leute nachts nicht lange in den Straßen herumstehen müssen? Ist eine Sperrstunde wirklich notwendig oder schafft sie nicht eher mehr Probleme, weil 5000 Leute gleichzeitig nach Hause wollen? Die Antworten auf solche Fragen beeinflussen das Verhalten der Leute bei Nacht.

Hatten Sie auch Misserfolge?

Milan Was wir nicht geschafft haben, ist, das Festival-Modell umzusetzen. Auf einem Festival kommen 20.000 oder mehr Gäste zusammen, tanzen den ganzen Tag, konsumieren Alkohol oder sogar Drogen und trotzdem wird am Abend nur eine einzige Schlägerei festgestellt. So eine Situation wollten wir auch in Amsterdam schaffen. Also haben wir versucht, die Menschen durch Türen in das Nachtviertel gehen zu lassen. So sollten sie merken: „Jetzt betrete ich das Nachtleben, ab jetzt sollte ich mich entsprechend umsichtig verhalten“. Das hat aber leider nicht geklappt.

Sie haben inzwischen eine Organisation im Rücken und mehrere Mitarbeiter. Der Nachtbürgermeister in Mannheim wird der erste in Deutschland und Einzelkämpfer sein. Welchen Ratschlag haben Sie für ihn?