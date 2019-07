Epidemie : Erster Ebola-Fall in kongolesischer Millionenstadt Goma

Eine Ebola-Überlebende hält den zweijährigen Patienten Furana Katungu in einem Ebola-Behandlungszentrum in der Demokratischen Republik Kongo am 31. März 2019. Foto: REUTERS/Baz Ratner

Kinshasa Über 1.650 Menschen sind seit August in der Demokratischen Republik Kongo an den Folgen der Ebola-Erkrankung gestorben. Nun wird ein erster Fall aus der Millionenstadt Goma gemeldet.

In der kongolesischen Großstadt Goma ist ein erster Ebola-Fall bestätigt worden. Ein Mann sei am Sonntagmorgen in einem Bus aus der Stadt Butembo in der Provinz Nord-Kivu in Goma eingetroffen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Ein Ebola-Test sei positiv ausgefallen. Der Mann hatte demnach vor knapp einer Woche erste Symptome einer Infektion.