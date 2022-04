Trauung auf Forschungsschiff : Erste gleichgeschlechtliche Hochzeit im britischen Antarktis-Gebiet

London Umgeben von Eisbergen heirateten Stephen Carpenter und Eric Bourne an Bord eines Forschungsschiffes in der Antarktis. Eine Premiere, denn es ist die erste gleichgeschlechtliche Trauung im britischen Antarktis-Territorium.

Stephen Carpenter und Eric Bourne haben in der Antarktis geheiratet – das ist eine Premiere. Das gleichgeschlechtliche Paar ist das erste, das sich im von Großbritannien beanspruchten Antarktis-Gebiet das Ja-Wort gab, wie die BBC am Montag berichtete. Kapitän Will Whatley vermählte die beiden Stewards an Bord des Forschungsschiffs „RRS Sir David Attenborough“. Das Paar hatte sich an Bord eines anderen Schiffs kennengelernt.