Krater im Tal Geldingadalir : Erneutes Naturspektakel in Vulkangebiet auf Island

Reykjavik Am Montagabend hat ein Vulkan auf Island angefangen Lava zu spucken. Der Ausbruch hatte sich durch Tausende Erdbeben angekündigt und kann live im Internet verfolgt werden.

In einem seit Wochen brodelnden Vulkangebiet auf Island ist der aktivste Vulkanschlot ein Stück in sich zusammengefallen. Das zeigte eine Live-Aufnahme des isländischen Rundfunksenders RÚV. Darin ist zu sehen, wie der obere Teil des Kraters im Tal Geldingadalir südwestlich von Reykjavik plötzlich orange lodernd ein Stück weit nach innen in sich zusammensackt. Es entsteht zunächst eine Staubwolke, ehe geschmolzene Lava aus der Öffnung meterhoch in die Luft schießt. Die Aufnahme ist nach RÚV-Angaben vom Montagabend.