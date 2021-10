Minister klagen gegen Richter : Ermittlungen zur Explosion in Beirut erneut unterbrochen

Ermittlungen zur Explosion in Beirut erneut unterbrochen

Nach der verheerenden Explosion in Beirut, Libanon im August 2020 stehen die Ermittlungen erneut still. Foto: dpa/Bilal Hussein

Beirut Die Ermittlungen zur verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen unterbrochen worden.

Wieder geht es nicht weiter mit den Ermittlungen. Grund dafür seien Klagen gegen den Ermittlungsrichter Tarek Bitar, hieß es am Dienstag in staatlichen Medienberichten und in Justizkreisen. Zwei ehemalige Minister reichten die Klage beim Kassationsgericht ein und forderten, dass Bitar seinen Posten räumt. Sie werfen ihm vor, bei der Befragung von Mitgliedern der Regierung gegen das Gesetz verstoßen zu haben.