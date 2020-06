Ermittlungen laufen : Tod von George Floyd - werden auch drei weitere Polizisten angeklagt?

Demonstranten halten am Montag, 1. Juni 2020, während eines Protestmarsches Schilder in die Höhe. Foto: AP/Ben Gray

Minneapolis Staatsanwälte prüfen mögliche Anklagen gegen alle beteiligten Polizisten im Fall des Todes von George Floyd. Das gab die zuständige Oberstaatsanwaltschaft von Minnesota am Dienstag bekannt.

Sie arbeiteten so schnell wie sie könnten, doch sie müssten auch sorgfältig und methodisch vorgehen, sagte der Oberstaatsanwalt, Keith Ellison, am Mittwoch in der US-Sendung „Good Morning America“.