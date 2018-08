Ermittler zerschlagen internationalen Drogenring

Nach Fund von Ecstasy-Pillen am Flughafen Köln/Bonn

Köln Es begann mit dem Fund von rund 30.000 Ecstasy-Pillen am Flughafen Köln-Bonn im vergangenen Oktober. Nach weiteren Ermittlungen konnte nun ein internationaler Drogenring zerschlagen werden.

Ermittler aus Deutschland, Argentinien und Spanien haben einen internationalen Drogenring zerschlagen. Sie wurden durch einen Fund von rund 30.000 Ecstasy-Pillen am Flughafen Köln-Bonn auf die Bande aufmerksam, wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch in Essen mitteilte.