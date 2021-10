Tödlicher Schuss bei Western-Dreh : Ermittler entlasten Alec Baldwin – Bericht über Streit am Set

Ermittler entlasten Alec Baldwin – Bericht über Streit am Set

Ein sichtlich erschütterter Alec Baldwin nach seiner Befragung vor dem Büro des Sheriffs in Santa Fe. Foto: AP/Jim Weber

Los Angeles Der tödliche Schuss aus der Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin gibt weiter Rätsel auf. Laut Ermittlern wusste der Schauspieler nichts von der scharfen Munition. Einem Bericht zufolge gab es kurz vor dem Unfall Streit am Set – über Sicherheitsmaßnahmen.

Die Polizei in Santa Fe erwirkte den Durchsuchungsbeschluss am Freitag, damit die Ermittler den Tatort auf einer Ranch außerhalb von Santa Fe im US-Staat New Mexico dokumentieren konnten. Die Ermittler wollten Baldwins blutverschmiertes Kostüm für den Film „Rust“, die Waffe und andere Requisiten sowie eventuell vorhandenes Filmmaterial untersuchen.