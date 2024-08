Hoffnung auf Überlebende schwindet 194 Todesopfer nach Erdrutschen durch Monsunregen in Indien

Nach verheerenden Erdrutschen mit mindestens 194 Toten in Indien verlässt die Rettungskräfte zusehends die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Am Donnerstagmorgen wühlten sie sich den dritten Tag in Folge durch Schlamm und Trümmer, in der Hoffnung, wenigstens einige der mehr als 180 Vermissten noch lebendig zu bergen. Die Rettungsarbeiten bei Regen in dem bewaldeten, hügeligen Gebiet im Süden des Landes gestalteten sich schwierig, wie P.M Manoj sagte, ein Regierungssprecher im Bundesstaat Kerala.