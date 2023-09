Europastraße E6 in Schweden König Carl XVI. Gustaf äußert sich zum Erdrutsch

Nach der Zerstörung einer wichtigen Schnellstraße durch einen Erdrutsch im Westen von Schweden hat sich König Carl XVI. Gustaf ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. „Zum Glück ist niemand umgekommen“, sagte der 77-Jährige am Montag bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet in der Nähe der Kleinstadt Stenungsund.