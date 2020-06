Schockmoment mit Folgen : Erdrutsch reißt in Norwegen acht Häuser ins Meer

Kopenhagen Plötzlich sackte der Boden ab und riss mehrere Gebäude mit sich in die Tiefe, berichten Anwohner in der Nähe der norwegischen Stadt Alta. Verletzt wurde jedoch niemand und auch ein Hund konnte sich retten.

Jan Egil Bakkedal hatte sich gerade ein Sandwich bereitet, als er ein lautes Geräusch hörte. Er stellte fest, dass es sich um einen Erdrutsch handelte, rannte nach draußen und filmte das Geschehen in Nordnorwegen von einem nahe gelegenen Hügel. Das berichtete er der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag über den Vorfall am Vortag. Acht Häuser wurden dabei in der Nähe der Stadt Alta ins Meer gerissen.