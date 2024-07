Nach Erdrutsch in Nepal Mindestens 60 Menschen vermisst

Solche Vorfälle kommen in der derzeitigen Monsunzeit häufig vor. Diese Jahreszeit dauert in Südasien gewöhnlich von Juni bis September – und jedes Jahr sterben dabei Hunderte Menschen unter anderem wegen Erdrutschen und Überschwemmungen. In Nepal seien seit vergangener Woche mindestens 80 Menschen gestorben, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit.