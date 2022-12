Suche nach Verschütteten Mehrere Tote nach Erdrutsch auf Campingplatz in Malaysia

Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch auf einem Campingplatz in Malaysia ist auf mindestens neun gestiegen. Die Zahl der Menschen, von denen befürchtet wurde, dass sie noch verschüttet waren, wurde am Freitagmittag (Ortszeit) von den Behörden mit 25 angegeben. In den Stunden nach dem Unglück schwankten die Angaben zur Zahl möglicher Betroffener teils.