Treffen mit Assad UN erreicht Öffnung von Grenzübergängen für Erdbebenhilfe in Syrien

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte am Montag das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Behördenangaben zufolge wurden in der Türkei bis zum Montag etwa 31.600 Todesopfer geborgen. Mindestens 3688 Menschen starben auf der anderen Seite der Grenze in Syrien. Nach UN-Schätzungen könnten alleine in Syrien bis zu 5,3 Millionen Menschen durch das Beben obdachlos geworden sein.