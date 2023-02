Erdbeben in Türkei und Syrien Mindestens 5000 Todesopfer – zwei Nachbeben erschüttern Türkei

In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es bisher mehr als 280 Nachbeben gegeben. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Am Dienstagmorgen erschütterten nach Angaben der europäischen Erdbebenwarte EMSC zwei weitere Beben die Türkei. Das erste hatte die Stärke 5,6 und wurde in der Zentral-Türkei gemessen. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von zwei Kilometern. Das zweite hatte eine Stärke von 5,7 und ereignete sich im Osten des Landes.