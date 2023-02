Fotos Aleppo nach dem Erdbeben – Zerstörung in der Kriegsstadt

Das Beben der Stärke 7,8, dessen Zentrum etwa 110 Kilometer entfernt in der Türkei lag, hatte die Bewohnerinnen und Bewohner von Aleppo am Montagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Rettungskräfte und Freiwillige suchen nach Überlebenden in den Trümmern eines Gebäudes, das bei dem tödlichen Erdbeben eingestürzt war.