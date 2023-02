Erdbeben in Türkei und Syrien Mehr als 23.000 Tote – doch immer wieder Überlebende gefunden

Der Bundestag gedachte am Mittwoch mit einer Schweigeminute der Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. In einer Regierungserklärung bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Hilfsbereitschaft Deutschlands. „In Katastrophen wie dieser müssen wir zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen.“ Die Bundesregierung habe den türkischen Behörden unverzüglich Hilfe zugesagt. Such- und Rettungskräfte sowie technische Experten seien vor Ort oder brächen in diesen Stunden in die Region auf. Zugleich stehe Deutschland in engem Kontakt mit den Vereinten Nationen, um humanitäre Hilfe auch in das syrische Erdbebengebiet zu bringen, denn auch dort sei die Not riesengroß.