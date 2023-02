In türkischem Erdbebengebiet Verschüttete nach mehr als 100 Stunden gerettet

Nach mehr als 100 Stunden hat ein deutsches Einsatzteam im türkischen Erdbebengebiet eine Frau aus den Trümmern eines Hauses gerettet. Das Team habe die Frau am Freitag in der Stadt Kirikhan nach einem mehr als 50 Stunden dauernden Einsatz lebend geborgen, teilte die Hilfsorganisation ISAR Germany im Onlinedienst Twitter mit. Die 40-Jährige war in einem „stabilen Zustand und wurde gleich medizinisch versorgt“, sagte ISAR-Sprecher Stefan der Nachrichtenagentur AFP.