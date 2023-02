Bilder der Erdbebenkatastrophe Trauer, Leid und Zerstörung in türkisch-syrischem Grenzgebiet

Soldaten untersuchen in Hatay ein 20 Tage altes Baby, das 59 Stunden nach dem Erdbeben gerettet wurde. Das Baby steckte gemeinsam mit seiner Mutter in den Trümmern fest und wurde nach der Befreiung umgehend in die Ambulanz gebracht. Berichten zufolge soll es dem Kind gut gehen, wohingegen der Status der Mutter ungewiss sei.