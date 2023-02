Erdbeben in Türkei und Syrien Mindestens 6000 Todesopfer – Erdogan ruft Notstand aus

Das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU koordiniert die Entsendung europäischer Rettungskräfte in die Türkei. Zur Unterstützung vor Ort wurde auch der Copernicus-Satellitendienst der EU aktiviert. Unter anderem auch Großbritannien, Indien, Pakistan, die USA, Finnland, Schweden und Russland sagten Hilfe zu. Die EU will auch Betroffene in Syrien unterstützen. Über das Zentrum für Katastrophenhilfe der EU wurden am Dienstag bereits 27 Such- und Rettungsteams mobilisiert. Wie der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic mitteilte, entspricht das insgesamt mehr als 1150 Rettungskräften und 70 Hunden.