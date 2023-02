Erdbeben in Türkei und Syrien Mindestens 5000 Todesopfer – Erdogan ruft Notstand aus

Der türkische Vizepräsident Fuhan Oktay sagte, eine Katastrophe wie diese könne es „einmal in 100 Jahren“ geben. Präsident Recep Tayyip Erdogan rief am Dienstag den Notstand aus. er gelte für drei Monate in zehn von den schweren Erdstößen betroffenen Städten. Zugleich kündigt Erdogan an, Hotels in der Touristenregion Antalya am Mittelmeer für Opfer der Beben öffnen zu wollen.