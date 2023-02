Erdbeben in Türkei und Syrien Mindestens 9300 Tote – Erdogan reist ins Katastrophengebiet

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich zwei Tage nach dem Beben vor Ort ein Bild der Lage machen. Am Mittwoch wurde er in den Provinzen Hatay und Kahramanmaras erwartet. Einsatzteams aus fast 30 Ländern weltweit machten sich auf dem Weg in die Türkei und nach Syrien. Viele Menschen baten in sozialen Medien um Unterstützung zur Suche nach Vermissten.