Schnelle Hilfen Das Erdbeben und Europa

Die Menschen flüchten vor einem Bürgerkrieg, in dem sich weltpolitische Verwerfungen zeigen, und landen in einem verheerenden Erdbeben. Wenn also am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem Gipfeltreffen über Hilfen beraten, sollten sie sich in einer besonderen Pflicht sehen. In ihren Beschlüssen muss sich zeigen, wofür die europäische Idee steht.