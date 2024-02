Ein Jahr nach Erdbeben in Türkei und Syrien „Wenn ich sie einst im Himmel wiedersehe, dann soll sie auf mich stolz sein können“

In Adiyaman hat sich der Staub noch nicht gelegt. Ein Jahr nach dem Beben werden noch immer Ruinen abgerissen, Zehntausende Menschen hausen in Notunterkünften. In einer Klinik am Stadtrand behandelt der Arzt Ismail Tosun die Bewohner der umliegenden Containerlager, die unter der Kälte leiden, der asbestbelasteten Luft und dem verseuchten Wasser. Tosun ist Vorsitzender der Ärztekammer von Adiyaman und hat seine Befürchtungen, was den Isias-Prozess angeht. „Tausende weitere Gebäude sind eingestürzt – was ist mit denen?”, fragt der Arzt. „Wenn es immer nur um Isias geht, dann wird es leider wieder damit enden: Die Bauherren vom Isias werden zu hohen Strafen verurteilt, alle anderen werden laufen gelassen. Das war schon beim Erdbeben von Izmit 1999 so – da wurde ein einziger Bauunternehmer verhaftet und medienwirksam verurteilt, und alle anderen kamen davon. So wie es aussieht, wird es in Adiyaman genauso laufen.”