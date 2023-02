Acht Tage nach Beben-Katastrophe Drei weitere Menschen in der Türkei gerettet

Acht Tage nach den verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind trotz schwindender Hoffnungen drei weitere Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte zogen am Dienstag zwei Brüder lebend aus den Ruinen eines Wohnblocks in der Provinz Kahramanmaras und brachten sie in ein Krankenhaus. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge handelte es sich um einen 17-und einen 21-jährigen. In der Provinz Adiyman wurde ein 18-Jähriger aus den Trümmern eines Hauses gerettet, wo er rund 200 Stunden nach dem ersten Beben ausgeharrt hatte, wie der Sender CNN Turk berichtete. Er wurde mit Sauerstoff und einer Infusion versorgt und auf einer Trage zu einem Krankenwagen getragen.