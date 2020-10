Provinz Izmir : 14 Tote nach schwerem Erdbeben in der Ägäis

14 Tote nach schwerem Erdbeben in der Ägäis

Istanbul Ein Erdbeben trifft die türkische Küstenstadt Izmir und die griechische Insel Samos. Mehr als ein Dutzend Menschen verlieren ihr Leben, es gibt Hunderte Verletzte.

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat in der türkischen Hafenstadt Izmir und auf der griechischen Insel Samos mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Zwölf Menschen seien gestorben und 419 weitere verletzt worden, meldete die türkische Katastrophenschutzbehörde am Freitag für Izmir, der Küstenmetropole mit etwa 4,5 Millionen Einwohnern. Auf Samos starben zwei Jugendliche, sie wurden von einer einstürzenden Mauer erschlagen. Weitere acht Menschen wurden Berichten zufolge mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum gab die Stärke des Bebens vorläufig mit 6,9 an. Das Epizentrum habe sich 13 Kilometer nordnordöstlich von Samos befunden. Laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde lag der Erdbebenherd in der Ägäis in 16,5 Kilometern Tiefe.