Bis zu 7,9 auf der Richter-Skala Mindestens 300 Tote in der Türkei und Syrien nach schweren Erdbeben

Schwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mehr als 300 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Aus dem benachbarten Syrien wurden mehr als 230 Tote gemeldet. Mehr als 600 Menschen seien zudem in mehreren Provinzen verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem syrischen Staatsfernsehen am Montag.